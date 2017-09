Pirámide para el sorteo dominical

Pirámide Grande : 0 6 6

Pirámide Mediana: 1 2 7

Wrap: 9

Sorteo miercolito 06 de septiembre 2017

Primer premio: 0841

Segundo premio: 1705

Tercer premio: 7736

Letras: DAAB

Serie: 6

Folio: 9

Significado de soñar con llorar:

Soñar con llorar mucho por acontecimientos reales y actuales de tu vida. Quizá estás pasando una época de angustia, tristeza y de malas noticias. Otros autores consideran que personas depresivas pueden soñar con mas frecuencia con llorar. Aunque no es un sueño exclusivo de ellos.

Soñar con llorar por impotencia. La angustia ante situaciones que tu no puedes controlar como por ejemplo buscar trabajo y no encontrarlo, que la chica que te gusta no te haga caso, que no puedas sacar tus ahorros porque los bancos las llaman preferentes y adiós muy buenas pueden hacer que tu subconsciente te origine sueños con llorar.