Pleno de la CSJ niega fianza de excarcelación a Martinelli

El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió negar la solicitud de fianza de excarcelación hecha por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

La decisión fue 5 a 4, con el salvamento de voto de los magistrados Cecilio Cedalise, Ángela Russo, Asunción Alonso y Efrén Tello. El magistrado Abel Zamorano votó a favor de no conceder la fianza, pero explicó el porqué de la decisión.

El expresidente Ricardo Martinelli reiteró su inocencia este lunes durante una audiencia realizada en la Corte Suprema de Justicia.

Ante el pleno de la máxima corporación de justicia, Martinelli dijo: "soy inocente, todo esto es una fabricación hecha por el Consejo de Seguridad por el señor Rolando López, siguiendo instrucciones de Juan Carlos Varela...yo dejé de asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad en el año 2012"

"No fui notificado, mucho menos imputado y mucho menos me fui de este país huyéndole a la justicia porque no tenía ni un caso. Soy el único panameño no imputado en un caso y acusado directamente", siguió argumentando Martinelli, extraditado desde Estados Unidos en junio pasado.