Pompeo: "Cuando China llama no siempre es para el bienestar de sus ciudadanos"

En medio de su visita a Panamá, el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, dijo que su viaje era para agradecer el trabajo que están haciendo las autoridades panameñas en materia económica, seguridad y lucha contra el narcotráfico, todos estos ejes fundamentales de la relación de los Estados Unidos con Centro y Suramérica.

"Desde hace un tiempo tenía en mi lista ver al presidente Varela...han sido socios importantes para nosotros durante mucho tiempo. Así que era importante llegar para agradecerle el trabajo que están haciendo y recordarle que, cuando China llama no siempre es para el bien de los ciudadanos de estos países..."

En este mismo sentido, Pompeo resaltó que, "e l problema es cuando aparecen empresas estatales que claramente no son transparentes, no son impulsadas por el mercado, y no están diseñadas para beneficiar a la gente de Panamá, sino más bien para beneficiar al gobierno chino. Este tipo de cosas creemos que son tanto inapropiadas como nocivas para los panameños o para cualquier otro país en el cual China esté involucrada en este tipo de actividad económica depredadora."

En el Palacio de las Garzas, el presidente Juan Carlos Varela y el secretario de Estado, Michael Pompeo, discutieron la posibilidad de una mayor colaboración entre Estados Unidos y Panamá como parte de los acuerdos bilaterales. Entre ambos gobiernos existe el interés para expandir el comercio de manera mutua, al igual que esperan mejorar los esfuerzos antinarcóticos.

"Tenemos muchos narcóticos transitando a través y alrededor de Panamá, ellos han sido un colaborador crucial en los esfuerzos de y esperamos haberlo sido para ellos también", añadió Pompeo.