Por el Derecho a Informar; Sergio Rivera

Como ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos el deber de respetar a los demás. Si bien estamos en libertad de expresar nuestros puntos de vista, este derecho no puede tomarse como excusa para señalar injustamente.



En algunas ocasiones, a los periodistas nos toca abordar temas con los que no nos sentimos cómodos. Hay líneas editoriales que seguir, a veces en contra de nuestra voluntad y traen sus consecuencias.



Las últimas semanas han sido un poco difíciles para quienes trabajamos en los medios de comunicación. Grupos editoriales con procesos ante la justicia, periodistas y presentadores atacados como consecuencia de su trabajo. En casi todos los casos, los señalamientos vienen de la misma vía.



De todo hay en la viña del Señor. Los periodistas tenemos un papel que cumplir en la sociedad, a algunos no les gusta lo que hacemos. Eso se entiende pero lo inaceptable es que se intente atacar o denunciar a un profesional de los medios de comunicación por servir como instrumento para informar sobre situaciones que afectan a todos los ciudadanos.



La historia se repite en espiral. Quienes hoy envían a sus emisarios para interponer acciones que atentan contra el libre ejercicio del Periodismo son los mismos que lo hicieron en el pasado, a pesar de comprometerse con el respeto a la Libertad de Prensa.



El pasado 2 de agosto se cumplieron 6 años del bloqueo a las instalaciones del Diario La Prensa. En aquella ocasión, los que trabajamos en los medios de comunicación nos unimos en defensa del libre ejercicio de la profesión y el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados y ahora no será la excepción.



Hay que defender el libre ejercicio del Periodismo y luchar por el respeto a la Libertad de Expresión, pero sin atentar contra la reputación y la honra de las personas.



Para este miércoles se está convocando a una concentración en el Parque Porras para enviar un mensaje alto y claro en defensa de la Libertad de Expresión y el libre ejercicio de la profesión. ¡Basta ya de ataques y persecuciones!

Autor: Sergio Rivera.