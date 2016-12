¿Por qué prohibido olvidar?

Panamá a lo largo de su historia ha tenido, sin minimizar otros hechos, 3 episodios donde las armas han acabado y afectado la vida de los panameños.

1. La Guerra de los mil días

2. El 9 de enero de 1964

3. El 20 de diciembre de 1989.

Los 3 hechos marcaron nuestra historia, pero hemos olvidado contarla y que las futuras generaciones reflexionen del por qué llegamos a esos desenlaces fatales.

Las centenarias civilizaciones y hasta algunas de nuestra América, por lo menos tienen monumentos, parques, museos, etc. donde se guarda ese recuerdo, pero principalmente el punto de encuentro del hoy, para no olvidar el pasado y a los que, por cualquier circunstancia, perdieron o se jugaron su vida.

Más allá de los justos reclamos por declarar una fecha como hoy duelo nacional, es importante que sentemos las reales bases para no olvidar y sobretodo recordar un pasado de vergüenza que nos debe recordar a esta y futuras generaciones a no repetir los errores del pasado.

Prohibido olvidar, no es un acto de venganza, prohibido olvidar no es rabia; prohibido olvidar a los que dieron su vida, a los que injustamente se marcharon antes de tiempo, prohibido olvidar que la política nos dividió tanto que otros tuvieron que tomar decisiones por nosotros, prohibido olvidar que aún le debemos a los mártires su espacio merecido en la historia, prohibido olvidar que la patria no es de unos, sino de todos, prohibido olvidar que aún tenemos una deuda con nuestra historia.

Autor: Publio De Gracia