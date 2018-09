Presentan iniciativa para evitar la reelección de diputados en la AN

El precandidato independiente a diputado, Raúl Fernández acudió en compañía de familiares y amigos, a la dirección nacional de promoción de la participación ciudadana de la Asamblea Nacional, con el objetivo de presentar una iniciativa contra la reelección indefinida de diputados.

Según el proponente de esta iniciativa de ley, se espera que dicha propuesta se prohijada y en corto tiempo pueda ser debatida por los parlamentarios.

Para el diputado panameñista, José Antonio Domínguez, no existe ningún tipo de problemas con que las personas quieran la no reelección de políticos, pero para evitarla no se necesita de una ley, ya que es la propia ciudadanía la que define.

Recientemente el expresidente y aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Ernesto Pérez Balladares dio a conocer que impulsaría cambios constitucionales para acabar con la reelección de diputados, ante esta situación muchos han reaccionado, tal es el caso del diputado Noriel Salerno quien señaló que él exmandatario ha olvidado todo lo que hizo durante su gestión en la presidencia y cataloga esto como un error político para buscar votos.

Ermel Rodríguez, dijo que es una iniciativa legislativa que para muchos diputados no es de su agrado, pero se cuenta con el respaldo de Javier Ortega, el cual tiene interés en que esta iniciativa ciudadana llegue a la asamblea para prohijarla.

Detalles del informe con Manuel Espinosa