Presidente del CNA señala que declaraciones del Magistrado Díaz, son inoportunas

Ante las declaraciones que brindo el Magistrado Harry Díaz, fiscal en su momento del caso pinchazos en el programa Debate Abierto rechazando las acusaciones por el cobro de una coima.

El Abogado y Presidente del Colegio de Abogados Dionisio Rodríguez considera que son declaraciones inoportunas porque no ha valorado la posición que tiene dentro del Organo judicial.



A su vez, el también abogado Juan Carlos Araúz expresó que dichas declaraciones poco aportan al debate técnico jurídico, pero pone en escenario la difícil tarea que se ejerce desde la administración de conflictos.



Díaz, explicó que existen por lo menos 49 víctimas reconocidas en el proceso, pero que existen otras que no se pudieron identificar y no se encontraron todos los USB que tenían la información.

Detalles del informe con Josué Villao