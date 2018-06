Presidente Varela asegura que el Ejecutivo cumplió con lo necesario para la extradición de Ricardo Martinelli

El mandatario Juan Carlos Varela, se refirió a la extradición del expresidente Ricardo Martinelli. Dijo que el Órgano Ejecutivo cumplió con los lineamientos necesarios en el caso, por lo tanto, la decisión queda en manos del sistema judicial.

Varela añadió que el regreso del ex mandatario a Panamá no debería tener impacto en la política panameña, no obstante, envió un mensaje a la ciudadanía para que confíe y permanezca vigilante de los acontecimientos que se presenten en los próximos días.

El jefe del Ejecutivo, quien se encuentra de gira en Rusia, dijo que parte de su agenda es relanzar la relación bilateral en cuanto al tema educativo. Este jueves se reunirá con el presidente Vladimir Putin.

El mandatario viajó a Rusia con el fin de reforzar las relaciones entre ambos países, además dejó clara su participación en el encuentro de la selección panameña ante Bélgica en el Mundial de Futbol.