Presidente Varela lanza advertencia a Francia por lista gris

Juan Carlos Varela, mandatario de la república señalo que no descartan tomar medidas diplomáticas contra Francia de no sacar a Panamá de la lista gris antes que culmine el año. Porque se ha avanzado mucho en materia fiscal.La Embajada de Francia en Panamá mediante un comunicado de Prensa aclaro que el Ministerio de economía y finanzas francés no ha hecho ninguna declaración oficial de mantener a Panamá en su lista de países que no cooperan en materia tributaria. Isabel de Saint Malo canciller de la república indico que en todo momento se ha colaborado aunque pareciera una situación confusa.Dichas declaraciones se dieron cuando el Comité de expertos independientes entregó al Gobierno un informe sobre servicios financieros. Que servirá de bases para ajustar normas de transparencia financiara según Alberto Alemán Zubieta encargado del documento.El informe en mención será presentado por miembros de la comisión en el marco de la conferencia internacional anticorrupción que se dará en Panamá el próximo mes.