Proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá iniciará este 2018

El secretario de metas, Jorge González manifestó que el proyecto de construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá fue licitado, se encuentra en comisión técnica evaluadora para ser iniciado durante este 2018.

También señaló que se ha hecho una redistribución de fondos, dejando los necesarios para que esta obra inicie en este año y pueda ser concluida en el 2020.

Debido a los retrasos entre febrero y junio se llegó a la conclusión de que no se utilizarían 175 millones, si no 75 y el resto serán utilizados para otros proyectos, pero no compromete el inicio de construcción señaló el presidente Varela.

El presidente de APEDE, también dio su opinión en cuanto a los retrasos de esta obra y señaló que el proceso de adjudicación debe darse de manera correcta y efectiva, sin dilatarse ya que es necesaria esta obra.

Jorge González de la Secretaría de Metas además señaló que están próximos a terminar la evaluación técnica de esta gran obra que beneficiará al sector oeste y que la misma podría estar costando más de mil millones de dólares, pero aún no maneja la cifra exacta.

Detalles del informe con Manuel Espinosa