Que el pueblo elija; Sergio Rivera

Que el Pueblo Elija

A veces me pregunto si no tienen otra forma de hacer dinero. Desde que tengo uso de razón sus nombres ya sonaban en la Asamblea Legislativa, hoy Asamblea Nacional.



Probablemente hay ciertos personajes que algo bueno habrán hecho para seguir vigentes en la Asamblea, aunque para nosotros los del resto del país, nos resulte incomprensible que en sus comunidades los sigan escogiendo como sus autoridades.



Una pregunta cándida: ¿qué tiene la Asamblea Nacional?, que quienes llegan ahí -con ganas de transformar la política- quedan contagiándose de lo que una vez cuestionaron, salvo algunas excepciones.



Los contratos, las planillas, el poder político, los privilegios y otras cosas que sólo se prestan para más corrupción cuando se hace uso de ellos sin rendir cuentas. La transparencia es una palabra que todos conocen, apelan a ella pero se les ha olvidado su significado.



Sería un error señalarlos a todos, sin embargo, hoy cuando nos acercamos a un torneo electoral y en medio de tanto escándalo, la ciudadanía se siente cansada y abrumada de tantos políticos metidos en cuanta cosa que las circunstancias hacen pagar a los justos con los pecadores. ¡Así estamos!



Hoy tenemos 41 diputados reelectos. Algunos no quieren ver a los mismos de siempre, con dos o más períodos en el cargo y con resultados escasos y la consigna del movimiento es No a la Reelección pero eso no depende de unos pocos que alcen su voz. Al pueblo le toca elegir bien y ojalá que no nos decepcionen los electos.



En todas partes del país hay personas que deberían echarse a un lado para darles paso a otras, con ideas y propuestas claras, que verdaderamente tengan a la política con un medio para servir al pueblo que los eligió y no para sacar ventajas personales

Sergio Rivera.

El autor es Periodista de Radio Panamá