Quiero la oportunidad de representar a La Chorrera; Edwin Cárdenas

El candidato a diputado en el circuito 8-5 correspondiente a La Chorrera por el Partido Panameñista y Partido Popular, Edwin Cárdenas, recalcó su compromiso con el distrito y las acciones que tomará de llegar a la Asamblea de Diputados.

Cárdenas indicó que durante sus recorridos al sector ha encontrado “rechazo hacia los políticos” y señaló que la población no debe “satanizar la política” sino recordar la importancia del voto a conciencia. “Quiero llevar una voz a la Asamblea Nacional que impacte positivamente al país y también al distrito” expresó Cárdenas como su pilar principal dentro de su candidatura.

Cárdenas explicó que su situación judicial no es un impedimento para su credibilidad política ante los electores ya que “el caso se encuentra en un limbo jurídico y no evita que yo quiera hacer justicia para el pueblo”. Luego de dos años de su caso, Cárdenas expresó que las autoridades “no lo quieren cerrar porque me estaban privando de la oportunidad de participar y no les daré el gusto”.

El ex director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) puntualizó que “la figura hace al partido y no el partido a la figura” y enfatizó que el partido al que pertenece no define sus propuestas ni los principios que tendrá presente si llega a formar parte de la Asamblea Nacional. “Yo no estoy llegando con algo improvisado” aseguró Cárdenas y señaló que “solo quiero la oportunidad de llegar y representar a La Chorrera”.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social