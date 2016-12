Recientes tranques en la capital lo atribuyen a compras de fin de año y al aumento del parque vehicular

Ya no hay que esperar a las horas pico para verse atrapado en un tranque, ya que la imprudencia de muchos conductores al no respetar las señales de tránsito, una colisión menor o la simple lluvia genera un caos vehicular en cualquier punto del país y se agudiza si es en ciudad capital.El jefe de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, Comisionado Javier Fanuco indicó que ya tienen marcados 60 puntos de congestionamiento constante donde tomarán algunas medias.El Comisionado Fanuco explicó que cada 500 metros no puede poner a un agente de tránsito para multar a todos los conductores que por falta de cultura vial manejan por los hombros generando así mas tráfico.Entre tanto el director de la ATTT Julio González indicó que en una colisión que no sea atendida dentro de los primero 15 o 45 minutos el tráfico normal tardaría en restablecerse en una o dos horas. El funcionario argumenta que los inspectores si están en la calles pese a que los ciudadanos se quejan que no hay presencia. Adelantó posibles modificaciones al reglamento de tránsito.Al nueve de noviembre el parque vehicular en el país es de 1 millón 221 mil 999 autos de los cuales 925 mil están en las provincias de Panamá y Panamá Oeste y la infraestructura vial es la misma.