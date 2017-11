Resultados de la Segunda audiencia de homologación caso Odebrecht

El juez decimosegundo de circuito penal de Panamá Oscar Carrasquilla, homologó el acuerdo de colaboración eficáz número 5, correspondiente a Olivio Rodríguez que ratifico lo relacionado al caso Odebrecht que instruyo la Fiscalia Especial Anticorrupción, donde se avaló la ruptura procesal del imputado para archivar la causa en su contra.





La fiscal anticorrupción, Zuleika Moore sustentó ante el juez el acuerdo basado en las circunstancias por la cual se ejecutó el delito de blanqueo de capitales e identificó a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento en el caso Odebrecht.





El indagado laboraba desde el 2006 en el Departamento de Operaciones Estructuradas y encargado de hacer pagos no contabilizados para cometer los hechos delictivos. Además, sostuvo que la sociedad Constructora Internacional del Sur, estaba involucrada en el pago de sobornos de funcionarios de Panamá, que beneficiaban a la constructora Odebrecht.





Referente a las sociedades en las que se identifican transacciones vinculadas con panameños, aparecen señaladas: Kadair (Islas Vírgenes), Fordel International Ltd (Islas Vírgenes ), Aragon Finance (Islas Vírgenes), y Fidcross (Suiza).





A su vez, se destacó la vinculación que hizo el imputado brasileño de dos oficiales bancarios quienes participaron de las supuestas actividades ilícitas, recibieron porcentajes de todas las transacciones realizada a través de unaa cuentas.





Referente al pago realizado a la firma de abogados Rosas y Rosas, el mismo simplemente fue solicitado y el colaborador no procedio con el pago.

