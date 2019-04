Roux responde ante los cuestionamientos de su propuesta de salud

El candidato por el partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, fue cuestionado por todos sus oponentes debido a su propuesta de medicinas garantizadas. Roux propone que de no tener los medicamentos en la Caja de Seguro Social se podrán obtener en la farmacia de manera gratuita.

Sin embargo, sus adversarios no están de acuerdo con este planteamiento, Ana Matilde considera que la subrogación de las farmacias significaría un negociado para el país y el que se beneficiaría no es el consumidor sino el intermediario. Méndez también piensa que la medida de medicinas garantizadas es inaceptable, puesto que, la CSS debe declarar esa urgencia sanitaria para comprar los medicamentos a la mitad de su precio. Por otra parte, Blandón también opina que la propuesta de Roux es un negociado porque se comprarían las medicinas más caras en las farmacias privadas condenándolas a la quiebra porque tienen que proveer los medicamentos gratis y no se sabe cuándo La Caja del Seguro Social le recompensará el pago.

Rómulo respondió ante las críticas y expresó que los comentarios parecen ignorantes porque desconocen lo que ocurre en las calles y no han leído correctamente su propuesta. El candidato señala que sí puede ser viable este plan y respecto a las farmacias privadas, ninguna está obligada, es voluntario.

Paola Pimentel, estudiante de Comunicación Social.