Samuel Lewis Navarro declina a designación como ministro del Canal

El exvicepresidente Samuel Lewis Navarro declinó a su designación por parte del presidente electo Laurentino Cortizo para ser el próximo ministro para Asuntos del Canal.

Lewis Navarro comunicó a través de su cuenta de la red social de Twitter en donde comunicó "He comunicado a @NitoCortizo que consideraciones personales y profesionales requieren que decline la designación con que me honrara recientemente. Le he reiterado mi apoyo incondicional e irrestricto al Buen Gobierno donde seguiré colaborando donde sea requerido mi aporte."