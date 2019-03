Se cumplirá con pago a funcionarios que reclaman bonos de productividad: Viceministro Jorge Dawson

Recientemente, la Asociación de Empleados del Ministerio de Economía y Finanzas dieron a conocer su inconformidad por la falta de pagos de bonos de productividad, situación por la cual fue cuestionado el viceministro de finanzas Jorge Dawson.

Señaló que el mismo día que se dio la situación con estos funcionarios y se conoció su inconformidad, se puso en contacto con la secretaria general, y se firmaron unos documentos, por lo que aseguró que si se cancelaran estos pagos.



Mencionó que se ha conversado con el director de la Junta de Control de Juegos para que les indicara a estas personas que se cumpliría con estos pagos, no dio fecha, pero si indicó que sería en los próximos días o semanas.



Se trata de alrededor de 100 funcionarios, los cuales están reclamando el pago de los bonos de productividad, ya que aseguran que las autoridades no les han dado respuestas.



Estas personas esperan que dicho proceso no se siga dilatando, ya que se trata de un beneficio establecido por ley para todos los funcionarios que laboran para la Junta de Control de Juegos.

Detalles del informe con Manuel Espinosa