Sectores de la sociedad cuestionan nombramientos de Magistrados de la CSJ

El periodo de la Asamblea Nacional de diputados culmina en menos de un mes pero se mantienen temas pendientes como la ratificación de los Magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia.

Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia no tiene nombre lo que está pasando, porque el Ejecutivo insiste en retener el tema

Ha sido un desliz del Consejo de Gabinete porque debe jugar su papel y no lo está haciendo según Ernesto Cedeño, porque considera que esperar que se ratifiquen o no los suplentes no es lo mejor.

Ivan Picota, diputado perredista dice que es una deuda pendiente de hace un año aproximadamente pero el único responsable es el Presidente Varela.

Sin embargo, la diputada Mariela Vega manifestó que la Comisión de Credenciales sigue en la espera porque la ley es clara primero la ratificación de los principales y luego los suplentes.

Los reemplazos de los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía que se les venció el periodo el pasado 31 de diciembre del 2017 son los que están pendientes al igual, que el puesto del Magistrado separado Alejandro Moncada Luna.

La información con Josué Villao