Sigue el paro en el José Antonio Remón Cantera y otros colegios

La comunidad educativa del Colegio José Antonio Remón Cantera se mantiene alerta ante las reuniones que se han tenido con las autoridades del Ministerio de Educación, ya que aun no se les da una respuesta, situación por la cual han optado en salir a las calles a manifestarse.

Fernándo Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores manifestó en Radio Panamá que recientemente se había iniciado un paro de 48 horas prorrogables, y desde el 2015 se han mantenido diversas reuniones con el MEDUCA para realizar arreglos en el plantel educativo, pero hasta la fecha no se han obtenido mayores respuestas.



Señaló que siempre se ha respetado el tema de no paralizar las jornadas académicas para no afectar a los estudiantes, pero tampoco se puede ser irresponsable y continuar dando clases en un edificio que a su consideración está enfermo.



Este Colegio tiene una matrícula de 2 mil 100 estudiantes en ambas jornadas, y 103 docentes. Además, existen otros centros que también se mantienen en paralización de labores.



Los gremios magisteriales hacen el llamado a las autoridades regionales y nacionales, mencionan que seguirán con las medidas de protestas para las próximas semanas y abiertos al dialogo, pero con respuestas positivas.

Detalles del informe con Manuel Espinosa