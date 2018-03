Sin fecha para elecciones del Colegio de Periodistas

Ha transcurrido más de un año desde que fueron suspendidas las elecciones nacionales y capitulares del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), y a la fecha no hay certeza de que ocurrirá con la renovación de la directiva del gremio.

Rubén Castrejo abogado que en el año 2016 presentó una demanda ante el Registro Único de Entrada del Órgano Judicial, recalcó que están a la espera que se fije una fecha de audiencia en el juzgado.

Castrejo quien también milita en el CONAPE, cuestionó la falta de beligerancia y transparencia que ha demostrado el gremio periodístico.

El jurista sustentó los motivos que lo llevó a demandar la convocatoria a elecciones a finales del año 2016

Radio Panamá contactó a Blanca Gómez actual presidente del Colegio Nacional de Periodistas, quien no dudó en mostrar su molestia con los cuestionamientos. Gómez apuntó que se trata de una serie de infamias que han sido vertidas contra la actual directiva y que no se puede actuar hasta que no haya un pronunciamiento de los tribunales.



Una vez se emita una resolución judicial, la junta directiva del Conape, reanudaría el proceso electoral, resolverá el calendario electoral y sus reglamento conforme a los estatutos internos.

Detalles con José Agustín Del Mar.