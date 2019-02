Sucia politiquería decisión de la oposición ante nombramientos de la ACP: Diputado Dominguez

No es secreto que las bancadas de oposición mantienen el rechazo a todos los nombramientos que envíe el Ejecutivo para el proceso de ratificación.

El diputado panameñista José Antonio Domínguez dice que en este periodo presidencial se deben nombrar a los tres directivos de la ACP y no en el próximo como se tiene contemplado.



Sin embargo, la diputada Zulay Rodríguez indicó que se mantiene el matraqueo con los quiroprácticos para que acepten las designaciones pero eso no sucederá.



El Presidente de la Comisión de Credenciales el diputado Sergio Gálvez reiteró que mantendrá su voto en contra porque cada uno tiene su propio criterio.



La ratificación o rechazo de Olmedo Arrocha y Abel Zamorano como nuevos magistrados de la CSJ es uno de los temas que no se ha incluido en agenda de la comisión.

Detalles del informe con Josué Villao