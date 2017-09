Tras fallo de Juez Torres, Cancillería a la espera que el departamento de estado certifique la extradición de Martinelli

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá



Ante el fallo del juez federal Edwin Torres, de la Corte del Distrito sur de Florida, de conceder la solicitud presentada por la República de Panamá para la extradición del ex Presidente Ricardo Martinelli Berrocal, corresponde que la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América emita una resolución que certifique la aceptación de la extradición, si no se presenta ningún recurso por parte de la defensa.



Una vez el Ministerio de Relaciones Exteriores reciba dicha resolución, como canal o conducto entre el órgano judicial panameño y el país requerido, cuenta con treinta (30) días para proceder con el traslado del extraditado hacia territorio panameño. En este traslado corresponde la presencia de representantes de la Corte Suprema de Justicia, quien formuló la extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y custodios de la Policía Nacional.



Una vez el ex presidente Ricardo Martinelli se encuentre en suelo panameño, quedaría bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, responsable del proceso judicial.