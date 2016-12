Tras peticiones de transportistas de Veracruz y de empresarios de Panamá Pacífico, Gobierno modifica plan antitranque

La noche del viernes el Gobierno anuncio a través de un comunicado que tras atender las recomendaciones y sugerencias de transportistas, usuarios de Veracruz y empresas ubicadas en Panamá Pacífico en el distrito de Arraiján modificó el plan antitranque.

El operativo matutino queda de la siguiente manera:

Hacia la Capital (5:00 am – 7:00 am)

• 4 carriles desde el supermercado Xtra de Arraiján hasta la entrada de Veracruz Desde este punto se mantienen abiertos 3 carriles hacia la ciudad capital.

Hacia Veracruz y Howard (5:00 am – 7:00 am)

• 1 carril desde la ciudad capital hasta la entrada de Veracruz.

La dirigente de los usuarios de transporte público Esperanza Mena se mostró complacida con esta modificación.

Mena comprende los problemas que existe con el tráfico en el país, sin embargo subraya que no se puede buscar una solución para algunos y afectar a otros.

El operativo vespertino queda de la siguiente manera:

Hacia Arraiján (5:00 pm – 7:00pm)

• 3 carriles desde la ciudad capital hasta la entrada de Howard. A partir de allí se habilitan 4 carriles hasta Arraiján cabecera.

Hacia la Capital (5:00 pm – 7:00 pm)

• 1 carril desde Howard hacia la ciudad capital.

Vía Centenario

La vía Centenario mantendrá su circulación en ambos sentidos con las 24 horas.

Se reitera que a partir de este lunes 5 hasta el próximo 30 de diciembre los funcionarios públicos de los distritos de Panamá y San Miguelito deberán cumplir con un nuevo horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Destaca el comunicado del Gobierno que con esta medida se beneficiaran más de 100 mil personas que se movilizan diariamente desde el sector oeste, informó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional (PN).

Los días feriados la circulación se mantendrá de manera regular con las vías en ambos sentidos.

[Laritza De León con los detalles]