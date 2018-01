Víctimas del dietilenglicol rechazan cambio de medidas a involucrados en el caso por envenenamiento masivo, ocurrido en 2006.

La dirigencia del comité de familiares y víctimas por el derecho a la salud y a la vida rechaza a los involucrados y condenados por el envenenamiento masivo con el tóxico dietilenglicol, insisten en solicitar cambio y hasta suspensión de las condenas emitidas por la máxima corporación de justicia.



Algunos de los afectados contestaron ante las oficinas del sistema penal acusatorio para oponerse a la solicitud hecha por la defensa del director de la caja de seguro social René Luciani.



El abogado Carlos Carrillo dijo que su cliente no es responsable por los hechos del 2006 cuando se conoció que el tóxico se estaría utilizando en la producción de medicamentos en la caja seguro social.



Por su parte, Víctor Orobio en representación de algunas víctimas indicó que el tema no está en discusión puesto que ya hubo una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia.



Este lunes hubo audiencias en el sistema penal acusatorio para decidir sobre la solicitud de abogados de algunos implicados pero se suspendió al no poderse notificar a todas las partes involucradas.



Gabriel Pascual dirigente del grupo de víctimas y sus familiares expresó su malestar por la dilatación de las autoridades competentes para decidir sobre las solicitudes lo cual trae un desgaste a los afectados.



Los afectados por la ingesta ver jarabe contaminado con dietilenglicol anunciado nuevas acciones de protesta para los próximos días.