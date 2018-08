"Yo estudié para salvar vidas, no para ver personas sufrir": Alfredo Martiz

El director de la Caja de Seguro Social, Alfredo Martiz, dijo que lo interno de la institución quedan muchas tareas pendientes que requieren del esfuerzo de todos. Siente que dio todo lo que podía mientras estuvo al frente y que le llegó el momento de regresar con su familia y reconstruir su vida.

“Yo creo que hice un trabajo intenso. ha sido un año y cuatro meses durísimos. yo siento que llega un momento en que uno tiene que hacer cambios y eso es todo. me parece que me llegó el momento...también lo dije una vez, A mí me duelen muchas cosas…yo soy médico y yo estudié para salvar vidas, no para ver personas sufrir, pero bueno, yo hice un gran trabajo y me siento que ahora me toca hacer otras cosas más...”, dijo Martiz en declaraciones a los medios de comunicación.

Durante una actividad en la Caja de Seguro Social, el todavía director de la institución puntualizo que se deben reformar los procesos internos, también se deben hacer modificaciones a las normas para agilizar las compras de insumos y medicamentos, pero sobre todo se requiere de un cambio en la actitud de las personas dentro de la entidad.

Sobre si recibió todo el apoyo necesario para atender las necesidades del sistema, dijo que siempre quedara la duda.

El doctor Alfredo Martiz reitero que la Caja de Seguro Social debe ser elevada a un rango constitucional, y buscarse otras soluciones a los problemas que a todos les consta que existen en la institución.

Martiz presentó su renuncia a la dirección general de la Caja de Seguro Social. A partir de este 1 de septiembre se entra en un proceso para escoger a un nuevo director, etapa que podría tardar hasta 3 meses.