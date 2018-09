Yo viví el 11 de septiembre del 2001; Crónica de un panameño testigo de la tragedia

Hoy hace 17 años, la vida nos cambió a quienes vivimos en esa gran urbe, que es la “Babel de Hierro” New York City.

Amanecía el lunes 10 de septiembre de 2001, y como siempre salí temprano para la emisora de radio Noticias 1380AM, donde era reportero de planta, y para la cual reportaba desde noviembre del 2000. El formato de 24 horas de noticias en una emisora hispana era innovador, sólo las tenían las estaciones anglosajonas.

Esa tarde del 10 de Septiembre, alrededor de las 4:00pm, el director de noticias don Alejandro Guerrero, me envía un mensaje, con la coordinadora de noticias Virginia, que me reportara al día siguiente el 11 a las 3:00pm de la tarde, al centro de campaña de un candidato hispano, a la Alcaldía de New York, porque eran las elecciones primarias del Partido Demócrata. Recuerdo que le dije por favor cámbiame esa asignación, y que me dejara entrar a las 8:00am, a la cual se negó.

El martes 11 de Septiembre me levanté alrededor de las 5:30am, ese día estaba soleado y de una temperatura agradable, alrededor de las 8:00am estaba escuchando una emisora de noticias conocida como 1010 Wins y alrededor de la 8:46 am escuché que interrumpían la programación y anunciaban que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas, pero no estaban seguros realmente de lo que había sucedido, se decía que era posiblemente una avioneta.

A las 9:03am cuando se estrelló el segundo avión, ya las autoridades anunciaban que los Estados Unidos y nuestra querida ciudad de New York, estaban bajo un posible ataque terrorista.

El director de noticias me llama al celular y me solicita que vaya al lugar de los hechos, estaba en el Bronx, y le dije que la policía había bloqueado todo acceso a Manhattan y los trenes no estaban circulando.

No fue hasta el 12 de Septiembre que pude llegar al área de las Torres Gemelas, pero tuve que ingeniármelas, porque todo estaba cercado por NYPD(New York Police Department)

Me escondí detrás de unos muros a 3 bloques y todavía se veía el fuego, me tocó observar como los equipos de emergencia sacaban cadáveres calcinados. Una experiencia que nunca olvidaré mientras vida tenga.

Y así durante 15 días reporté desde tempranas horas hasta las 10 de la noche todo lo que podía, entrevisté durante su visita al área al entonces presidente de México Vicente Fox y al Alcalde Rudolph Guiliani.

Tuve la oportunidad de reportar para Univisión TV, porque así lo autorizó el director de noticias y de manera exclusiva para un Canal de TV en la República de Panamá. Me tocó entrevistar a la familia de una joven panameña que murió en una de las torres, al esposo de la misma y en ese tiempo su niña de alrededor de 3 añitos que quedaba huérfana de madre.

No regresé al área hasta un año después, durante la conmemoración del primer aniversario, el 11 de Septiembre del 2002.

José Jaén

El autor es panameño residente en Estados Unidos.

Comunicador y docente.