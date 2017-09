Panamá debe saber escoger sus batallas para no perder la guerra…; Miguel Ángel Cuadra

Por: Ing. Miguel Angel Cuadra C. /

Director Carrusel Deportivo @mcuadra05

Ayer, tuvimos la oportunidad de conversar con el conocido periodista deportivo André Marín de la Cadena Fox Sports en México y conductor de La Última Palabra, uno de los programas deportivos más polémicos y críticos del fútbol.

Más allá de compartir algunos puntos que nos manifestara sobre las expectativas del partido del viernes, en los cuales fue categórico al señalar que va ser muy difícil que Panamá pueda ganarle a la selección mexicana en el Azteca, más allá de que al igual que Panamá, ayer aún el equipo mexicano no estaba completo y que muchos de los convocados por el técnico Juan Carlos Osorio, no están viendo minutos en sus respectivos equipos; habló del momento en el que llegan ambas selecciones y que a pesar de no estar de acuerdo con el método de Osorio, con lo que tienen les basta para obtener un resultado positivo el día viernes.

La conversación fue muy amena y enriquecedora, porque más allá del aspecto crítico que caracteriza al conductor de La Última Palabra, fue bastante puntual en señalar aquellos argumentos por los cuales México debe clasificar caminando en este hexagonal.

Esas palabras, me quedaron en la mente; no porque las dijera él precisamente, sino más bien porque nosotros ahora mismo no estamos claros cuáles son nuestras verdaderas oportunidades de poder clasificar al mundial Rusia 2018.

Días atrás, recordaba que en una conferencia de Prensa el técnico nacional, hacía un recuento de puntos en base a los “supuestos” resultados que él aducía sería el camino nuestro en este proceso y lo cierto, que al igual que en el Hexagonal para Brasil 2014 luego de 6 partidos disputados, tenemos un punto más que en aquella ocasión pero sin un panorama alentador que nos haga sentir que Rusia está cerca.

Vayamos a los hechos, nos toca jugar 4 partidos a partir de este viernes con tres rivales que personalmente los veo más fuertes que Panamá en este momento (México, USA y Costa Rica) y nos toca un partido de suma importancia contra un rival directo como Trinidad y Tobago. Por eso me quedo con la idea que Panamá debe saber escoger sus batallas para no perder la guerra. Cuando fuimos a Trinidad & Tobago, el equipo fue confiado porque en primer lugar se le había ganado a Honduras de visita y empatado con México de local, 4 puntos de 6 posibles, siguiente rival Trinidad y Tobago, que venía de perder sus dos partidos y Panamá, al igual que en el proceso anterior con Honduras, que los pudimos haber eliminados en fase de grupos, no lo hicimos y al final ellos van al mundial de Brasil y nosotros a seguir soñando. Trinidad con técnico nuevo, un equipo que no venía jugando bien, que pudimos haber sacado una ventaja mayor con un rival directo y caímos por una desatención y la improvisación notoria del técnico, cuando se encuentra contra la pared.

Por eso me pregunto, si en el marco de referencia el perder con los grandes del área está dentro de la matemática del propio técnico, ¿no deberíamos entonces ver el partido del viernes como lo que realmente debe ser? Ojo y no señalo con esto, que salgamos a perder; al contrario, ver el partido con la importancia que merece, sin dejar de poner atención que el partido que nos acerca al objetivo no es el de México, sino el de Trinidad & Tobago.