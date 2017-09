Todo parece imposible, hasta que se hace; Miguel Ángel Cuadra

Por: Ing. Miguel Angel Cuadra C. /

Director Carrusel Deportivo @mcuadra05

Que México es más fuerte que Panamá, que tienen muchos jugadores jugando en Europa, que Panamá nunca ha ido a un mundial, que México es el equipo que más ingresos le genera a la FIFA de la CONCACAF, que Panamá no tiene estructura, que México es la última Coca Cola, que no tenemos historia, etc., etc.; pues queridos amigos eso no tiene ningún valor ahora mismo.

Anoche, escuchaba atentamente un orador que contaba una anécdota que habla de la importancia de las cosas en la vida, claro nosotros somos más materialistas que espirituales y explicaba, como en una ponderación lo más importante para uno, puedo no serlo para otros; pero que a su vez, siempre hay algo que es lo que hará la diferencia y es que nada de lo que nos sucede tiene un sentido; más allá de que todo sucede porque Dios así lo ha decidido.

Cuando lo material no tiene importancia, todos los seres humanos nos volcamos a lo espiritual, cuando la salud está ausente, cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando tenemos problemas; en fin pensamos que solo en esos momentos se puede lograr una verdadera conexión espiritual y directa y que merecemos nos respondan de manera inmediata.

Esto me hizo analizar algo dentro de la ecuación de este partido el día de hoy, que tal vez es algo que no había contemplado. Cada uno de los elegidos por el técnico, tiene un trabajo la noche de hoy, todo un país anhela que obtengamos un resultado positivo, que le ganemos a México, que le callemos la boca a la prensa mexicana, pero alguien ha pensado elevar una oración para que a esos mismos muchachos que les estamos pidiendo tanto, tengan la fortaleza de cargar esa cruz a cuesta por los tres y medio millones de panameños y hacer, ¿lo que tantas veces has escuchado es imposible?

Todo parece imposible, hasta que se hace…

Esta frase de Nelson Mandela, se ajusta como anillo al dedo el día de hoy, porque tal vez, cuando más cosas en contra podemos encontrar y razones de sobra argumentar, es cuando nuestra fe y convicción, se ponen a prueba y la razón, es que nosotros tenemos un motor interno que hace que lo imposible se haga posible, ¡porque creemos que lo podemos hacer!

Hoy analizar lo que se debió hacer, ya no tiene sentido, a mi parecer. Pero si tiene importancia lo que queda por hacer. Hoy no podemos entrar todos a la cancha a jugar contra el equipo mexicano, al menos físicamente; pero sí podemos a la distancia unir nuestros esfuerzos, para que así como le exigimos a nuestros jugadores hacer lo imposible, hagamos nosotros lo posible para que ellos sepan, que hoy no entran a la cancha solos, que todo un país los apoya, que nos sentimos orgullosos de ser panameños y que a pesar de ser pequeños, no dejaremos de luchar y de intentar hasta convertir nuestro sueño en realidad…Vamos Panamá!