El actor británico Robert Pattinson protagonizará a Batman en la nueva cinta del superhéroe de DC Comics que dirigirá Matt Reeves, según informó el medio especializado Variety.



Aunque el acuerdo entre Pattinson y Warner Bros aún no está cerrado, Variety aseguró que las posiciones son muy cercanas.

Esta nueva película se titulará "The Batman", está previsto que se estrene el 25 de junio de 2021 y se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores, que fue interpretado por Ben Affleck.

Affleck interpretó al superhéroe en "Batman vs Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Justice League" (2017) y durante mucho tiempo se daba por hecho que también lo haría en "The Batman", pero en enero se descolgó del proyecto.



En un principio, Affleck también iba a dirigir la cinta, puesto al que renunció ya en 2017. EFE

