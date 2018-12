Actor de Hollywood es acusado de conducta sexual inapropiada

La actriz Yael Stone de "Orange is the New Black" afirma que el actor Geoffrey Rush se involucró en una conducta sexual inapropiada cuando actuaban en "The Diary of a Madman" en 2010.

En declaraciones al new York Times, la estrella de 33 años dijo que Rush bailó desnudo frente a ella en su vestidor, usó un espejo para verla mientras se duchaba y le envió mensajes eróticos ocasionales.

Stone dijo que respondió “entusiasta y voluntariamente” a los textos de su compatriota australiano cuando ella tenía 25 años y él 59.

“Me sentía tan halagada de que alguien así dedicara tiempo para escribirme mensajes de texto en la madrugada”, dijo. “Gradualmente los mensajes se volvieron de una naturaleza más sexual, pero siempre dentro de este lenguaje presuntuoso altamente intelectual”.

"Me avergüenza la forma en la que participé”, dijo Stone. “Definitivamente no me involucraría como la persona que soy ahora de la manera en la que lo hice cuando tenía 25 años”.

Stone dijo que estaba tratando de lidiar con “momentos incómodos” sin ofender al astro.

En un comunicado Rush dijo que las acusaciones son “incorrectas y en algunos casos han sido sacadas completamente de contexto”.

“Pero definitivamente Yael se sintió molesta en por el entusiasmo animoso que generalmente le pongo a mi trabajo. Lamento sincera y profundamente si he causado cualquier molestia. Esta, definitivamente, nunca ha sido mi intención”, dijo Rush.

The Associated Press envió correos para obtener comentarios adicionales el lunes por la mañana sin obtener una respuesta.

Las acusaciones surgen mientras Rush espera el veredicto de una demanda por difamación presentada en Australia.

Rush demandó a la editorial del diario Daily Telegraph, Nationwide News, y a un periodista por dos artículos y un afiche del diario publicados en 2017. La publicación hizo referencia a un reporte sobre que el actor se comportó de forma inapropiada con una compañera de reparto durante una producción de la Compañía de Teatro de Sydney del Rey Lear en 2015 y 2016.

El actor galardonado con el Óscar negó la acusación. Se espera que un juez emita un fallo sobre este caso el próximo año. AP

caracol.com.co