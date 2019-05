Actor Peter Mayhew, intérprete de “Chewbacca“ falleció a los 74 años

Peter Mayhew, actor e intérprete de “Chewbacca“, quien por décadas dio vida al compañero de Han Solo, falleció a los 74 años, el pasado 30 de abril en su casa, confirmó su familia este jueves.



El actor dio vida al personaje de “Chewbacca” en la película Star Wars entre 1977 y 2017, fue el compañero inseparable de Han Solo “Harrison Ford” en las secuelas; Star Wars 1977, The Empire Strikes Back 1980, Return of the Jedi 1983, Revenge of the Sith 2005 y la más reciente The Forcd Awakens 2015.



Nacido en Londres el 19 de mayo de 1944, Mayhew fue descubierto por el productor Charles Schneer mientras trabajaba como camillero en el departamento de radiología de un hospital. Su carrera artística se inició en la película fantástica Sinbad y el ojo del tigre (1977).

Paralelamente, logró satisfacer la intensa búsqueda que Lucas encaró en 1977 para encontrar al intérprete ideal de un personaje que debía ser más alto que Darth Vader. Así llegó Mayhew al papel que lo consagró detrás del traje y la máscara peluda de Chewbacca, compañero inseparable de Han Solo (Harrison Ford) en el Halcón Milenario. De la mano del actor, Chewbacca se convirtió en uno de los personajes más celebrados de todo el universo de Star Wars.