Actor Sylvestrer Stallone se encarga de teñirle el pelo a sus hijas

Aunque han acompañando a su famoso padre sobre la alfombra roja desde que eran unas niñas, las hijas del actor Sylvester Stallone -Scarlet (14), Sistine (18) y Sophia (20)- se están preparando ahora para 'presentarse en sociedad' en la meca del cine ejerciendo de Miss Globos de Oro en la nueva edición de la entrega de premios que se celebrará este domingo 8 de enero.

Las jóvenes se encargarán de escoltar y guiar a los premiados sobre el escenario y tendrán la responsabilidad de custodiar los preciados galardones hasta su entrega, un reconocimiento que generalmente recae en el hijo de alguna celebridad como lo fue Dakota Johnson en su momento antes de convertirse en una estrella gracias a 'Cincuenta sombras de Grey'.

Pese a que las tres cuentan con la ayuda de una estilista profesional, su famoso padre tendrá la última palabra en los estilismos que sus 'pequeñas' lucirán en una noche tan especial, como es su costumbre. De hecho, el intérprete se preocupa tanto por el aspecto de sus hijas que en alguna ocasión se ha ocupado personalmente de teñirles el pelo para asegurarse de que quedara perfecto.

"Las chicas y su madre me han contado que el padre de Sly era peluquero y que él aprendió el oficio antes de comenzar su carrera como actor. Cuando Sistine y Sophia eran más jóvenes, les tiñó el pelo de rubio, y hace unos meses le hizo unas mechas a Scarlett. Él es quien dará o no la aprobación al trabajo que hagamos. Y me parece genial", asegura la estilista, Michelle Pugh, en conversación con la revista People.

Las hermanas ya han decidido que sus atuendos seguirán una paleta cromática para no desentonar mientras posan juntas para los fotógrafos, aunque cada una lucirá un vestido diferente que refleje su personalidad.

"Yo soy la mayor, así que siempre trato de ser algo más sofisticada y decantarme por lo simple. Creo que de todas nosotras, Sistine es la que mejor defiende el estilo roquero, desenfadado y atrevido", explica al mismo medio la mayor de las tres para ofrecer un pequeño adelanto. Bang Media

[caracol.com.co]