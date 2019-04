Actriz Angelina Jolie no descarta entrar a la política

Aunque de momento no tiene intención de cambiar su trabajo humanitario por una posible carrera en las altas esferas de la política, la intérprete ha dejado claro que siempre ha estado abierta a diversas formas de liderazgo.

Siempre digo que iré donde se me necesite. No sé si estoy preparada para la política, pero también he bromeado sobre el hecho de que no sé si me queda ya algún esqueleto en el armario, refiriéndose a posibles secretos o indiscreciones personales, dijo.

Incidió en que es bastante abierta y está ya muy presente en el dominio público, y aseguró que podría encajar muchos golpes, lo que es bueno.

Pero, sinceramente, haré lo que crea que puede cambiar las cosas, afirmó la actriz.

Jolie destacó la labor que ya hace para ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que le permite trabajar directamente con las personas necesitadas y con gobiernos, haciendo mucho trabajo pero "sin títulos".