Actriz Halle Berry debutará como directora con "Bruised" un drama sobre artes marciales

La intérprete, que rueda en la actualidad la tercera parte de la saga de acción "John Wick", contará para el proyecto con Basil Iwanyk, productor de la empresa Thunder Road Pictures.

El guion corre a cargo de Michelle Rosenfarb y cuenta la historia de Jackie "Justice", una mujer con numerosos problemas personales que renunció a las artes marciales mixtas y que trata de regresar a la cima tras reconducir la relación con su hijo.

Berry, de 52 años, trabajará con el equipo de especialistas que se encarga de las coreografías de lucha en la franquicia de "John Wick".

La artista, la única mujer negra ganadora del Óscar a la mejor actriz, aseguró el año pasado en una entrevista con Efe que, tras un periodo de su vida dedicado al cuidado de sus hijos, sentía que era hora de volcarse de nuevo en su carrera.é'

"La pasión por la interpretación siempre la tendré", dijo. "Amo lo que hago.Cuando tuve a mis hijos mis prioridades cambiaron y tuve que encontrar un equilibrio", explicó.

"Eran pequeños y decidí no trabajar apenas porque debía estar para ellos. Esos años son muy dulces y nunca vuelven. No esperé hasta los 40 para luego no disfrutar con ellos", agregó la artista.

"Ha sido una década donde claramente he aminorado el ritmo, pero ahora estoy lista para volver. Mi hijo va a estar en la escuela todo el día y hemos tenido un periodo precioso de crianza y vinculación afectiva. Es hora de encontrarme de nuevo como artista", declaró. EFE

caracol.com.co