Actriz Jessica Alba sin cine pero con empresa propia

Tras conocer el éxito gracias a la serie 'Dark Angel' y a películas de culto como 'Sin City', hace ocho años Jessica Alba se retiró casi por completo del mundo de la interpretación para dedicarse en cuerpo y alma a su papel de madre.

Sin embargo, durante ese parón la actriz encontró una nueva e inesperada pasión debido a los problemas de alergia a ciertos químicos que tanto ella como una de sus pequeñas sufrieron en sus primeros años de vida y que le animó a crear una línea de productos de limpieza y para el cuidado del bebé no tóxicos y ligados a un tipo de consumo más ético y respetuoso con el medio ambiente.

Desde 2011, la celebridad ha conseguido levantar todo un imperio gracias al olfato para los negocios que, curiosamente, adquirió gracias a su trabajo como actriz.

"Es una profesión muy competitiva. Cuando te dedicas a la actuación, aprendes a perseverar. ¿No piensan que una mujer de color puede desempeñar el papel protagonista? Permíteme que te demuestre lo contrario. El rechazo constante que experimentas te prepara para casi cualquier cosa, y desde luego también para el mundo de los negocios. Cuando me dicen que algo resulta imposible, yo lo percibo como un desafío. Solo porque no se haya hecho nunca no significa que sea imposible. Solo hay que encontrar una manera de hacerlo posible", explica la intérprete en una entrevista.

En la actualidad, Jessica continúa adelante con su negocio al mismo tiempo que se prepara para la llegada de su tercer retoño.

"Sí que tenía miedo de perder mi propia identidad al convertirme en mamá, pero en realidad ha conseguido que me vuelva más fiel a mí misma. Y es bueno que las niñas vean que su madre tiene otras opciones; con un poco de suerte se les pegará algo de lo que hago", reflexiona sobre las ventajas de ser una made trabajadora. Bang Media

