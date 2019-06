Actriz Marilyn Monroe cumpliría 93 años

Norma Jeane Baker nacida Norma Jeane Mortenson; Los Ángeles, 1 de junio de 1926, falleciendo el día 5 de agosto de 1962, conocida como Marilyn Monroe, fue una actriz de cine estadounidense, una de las más populares del siglo XX, considerada como un icono pop y un símbolo sexual.

En 1945, empezó a trabajar como modelo​ y años más tarde inició su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Desde finales de la década de 1940, apareció en muchos pequeños papeles, gracias a un contrato con la Twentieth Century Fox; durante esa etapa, destacan sus participaciones en La jungla de asfalto (The Asphalt Jungle; 1950), y Eva al desnudo (All About Eve; 1950).

Su primer papel protagonista lo obtuvo en la cinta de 1952 Don’t Bother to Knock. Alcanzó su período de mayor popularidad a partir del año siguiente, cuando protagonizó películas como Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes; 1953); Cómo casarse con un millonario (How to Marry a Millionaire; 1953) y The Seven Year Itch(La comezón del séptimo año, en México y Argentina, y La tentación vive arriba, en España; 1955).

Tras matricularse en el Actor’s Studio, fue alabada por la crítica por su trabajo en Bus Stop (1956). En 1954, en colaboración con el fotógrafo Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe Productions.

