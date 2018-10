Adele considerada la Joven celebridad más rica del Reino Unido

Ha pasado más de un año desde que Adele pusiera fin a esa maratoniana gira mundial que, además de llevarle a presentar los temas de su aclamado disco '25' -recordemos que se coronó como 'grabación del año' en la ceremonia de los Grammy de 2017-, terminó convirtiéndose en uno de los periplos musicales más exitosos y lucrativos de toda la temporada 2016/17.

No obstante, y como se desprende del último listado sobre las celebridades más acaudaladas del Reino Unido que no sobrepasan los 30 años de edad, la estrella de la música sigue rentabilizando con creces tanto las canciones de su más reciente álbum como el resto de su ilustre catálogo, habida cuenta de que la vocalista vuelve a liderar el citado ranking y además este año lo hace por tercera vez consecutiva.

De forma más concreta, desde que desbancara a los chicos de One Direction del primer puesto en la edición de 2016, la diva habría incrementado notablemente su patrimonio pasando de los 132 millones de libras de ese año a los 147.5 millones que ostentaría en la actualidad, unos ingresos que se explican con los 9 millones de libras amasados con la venta de discos en el presente ejercicio y, sobre todo, con unos 42 millones adicionales ligados a los patrocinios y a otros réditos del citado tour.

En el segundo escalafón se encuentra otra de las grandes figuras musicales que ha dejado la cultura popular británica en tiempos recientes, el cantautor Ed Sheeran, quien habría generado unos 94 millones de libras en beneficios gracias al éxito cosechado por su último trabajo discográfico, 'Divide', y los numerosos espectáculos que ha venido ofreciendo en directo para sacarle el máximo partido al álbum.

En esta ocasión el cantautor ha subido un peldaño a costa del actor Daniel Radcliffe, quien tendrá que conformarse ahora con la medalla de bronce y, lo que sin duda le resultará más reconfortante, con los 87 millones de libras que ha acumulado a lo largo de los diez años en que estuvo protagonizando la saga cinematográfica de 'Harry Potter' y, en menor medida, con sus últimas obras de teatro e incursiones tanto en la pequeña como en la gran pantalla.

Fuera del podio se sitúan otros representantes de la industria del espectáculo tan populares como Harry Styles, quien inició su carrera en solitario a mediados de 2017, Emma Watson -también protagonista de 'Harry Potter' y además de la nueva versión de 'La Bella y la Bestia'-; las chicas de la banda femenina Little Mixy el resto de excomponentes del desaparecido quinteto One Direction: todos ellos afortunados poseedores de fortunas que no bajan de los 30 millones de libras.

El listado de las diez celebridades más ricas del Reino Unido cuya edad no sobrepase los 30 años se estructura de la siguiente forma:

1. Adele (30): 147.5 millones de libras

2. Ed Sheeran (27): 94 millones

3. Daniel Radcliffe (29): 87 millones

4. Harry Styles (24): 58 millones

5. Emma Watson (28): 55 millones

6. Little Mix (25-27): 48 millones

7. Niall Horan (26): 46 millones

8. Louis Tomlinson (26): 44 millones

9. Liam Payne (25): 43 millones

10. Zayn Malik (25): 37 millones

