Alejandro Sanz celebrará el aniversario # 20 de su disco 'Más' con un concierto en Madrid

Después de varias semanas generando una creciente intriga entre sus seguidores de las redes sociales, el cantante Alejandro Sanz ha develado finalmente los planes que llevaba meses cocinando de cara a uno de las efemérides más especiales de su larga carrera musical, el 20 aniversario del disco 'Más' que supuso un punto de inflexión en su carrera y le consagró definitivamente como superestrella a ambos lados del Átlantico.



Ha sido a través de su cuenta de Twitter, la plataforma donde ha ido dosificando toda la información relativa a su misterioso proyecto, donde el cantautor madrileño ha anunciado que protagonizará un concierto especial el próximo 24 de junio con el que repasará la mayor parte de los temas que componen tan exitoso álbum, incluidos los sencillos 'Corazón Partío', 'Amiga mía' y 'Y si fuera ella', y que tendrá lugar en el estadio Vicente Calderón de Madrid, siendo así uno de los últimos espectáculos que podría acoger el famoso recinto antes de ser demolido.



"Hace algunos años nos reunimos con las musas y tuve la suerte de encontrarme con diez canciones muy especiales. Este año es el aniversario de ese disco, pero antes de 'Más' muchos ya caminábamos juntos y muchos más os sumasteis después. Y después de tantos discos y conciertos, aquí estamos. Así que es hora de celebrarlo con vosotros, que sois mi familia", reza un extracto del mensaje que ha dirigido a sus seguidores a través de un vídeo.



De esta forma, el afamado artista ya ha cortado de raíz el suspense que empezó a generar entre su legión de seguidores a mediados del mes de diciembre y que desembocó en la difusión de toda clase de teorías que, sobre la forma en que conmemoraría las dos décadas que han pasado desde que publicara su considerada obra maestra, apuntaban principalmente a la posibilidad de que reeditara su aclamado trabajo para deleite de tanto de sus fans españoles como latinoamericanos.



No obstante, todavía es pronto para descartar definitivamente esa opción dada la frecuencia con la que Alejandro suele sorprender a sus seguidores con imprevistas novedades, aunque eso no ha impedido que algunos internautas americanos hayan querido expresarle directamente su malestar ante el hecho de que solo haya decidido agasajar a los fans de su país natal con un esperado y nostálgico recital.



"Si más es más, no debería quedarse solo en un concierto. Sigue la lógica y danos más", le dirigió un usuario en un comentario junto a varias banderas de países americanos. Bang Media