Alex Rodríguez acusado de infidelidad hacia Jennifer López

Tras el anuncio tan esperado de la propuesta de matrimonio de Alex Rodríguez a Jennifer López el pasado domingo, se esperaba que todo fluyera viento en popa para la pareja que ya lleva dos años juntos. Sin embargo, la aparición de una acusación hacia Rodríguez ha sacudido las redes sociales y la vida de los enamorados.

El exjugador de los Yankees de Nueva York, José Canseco, quien no fue compañero de Rodríguez mientras fue miembro del equipo, afirmó a través de su cuenta de Twitter que el deportista había mantenido relación con Jessica Canseco (ex esposa de Canseco) durante su relación con la cantante y actriz del Bronx.

Canseco expresó que su motivación a compartir dicha información fue el ver a López presumir de su supuestamente estable amor con el deportista durante el concurso de baile televisado en el cual era jueza. "Estoy viendo 'World of Dance' y cómo Jennifer le envía un mensaje a Alex Rodriguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex esposa Jessica. Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente. Yo estaba presente hace unos meses cuando llamó [a Jessica] por teléfono.” declaró Canseco en un tuit, además de desafiar a Rodríguez a combates físicos.

“Estoy dispuesto a tomar la prueba del polígrafo para probar que lo que digo sobre Alex Rodríguez es cien por ciento cierto” expresó Canseco en su cuenta de Twitter. La noticia ha sido tomada con escepticismo por parte de los fanáticos del deportista y la cantante, sin embargo la pareja no ha respondido a las acusaciones de Canseco.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social