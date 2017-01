Algunos secretos de la sensual actriz Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, inspiración de Andy Warhol, ícono sexual y estrella de Hollywood es la actriz de cine de la que más se ha escrito en la literatura, existen más de 600 libros dedicados o inspirados en su vida.

La actriz más recordada, como todos sabemos falleciócon tan sólo 36 años, su vida estaba llena de secretos y queremos revelarte algunos:

1- A pesar de ser considerada una rubia tonta, Marylin tenía una biblioteca personal bastante amplia, además se rumora que tenía un coeficiente intelectual mayor al de Albert Einstein.

2- No actuaba bien. A pesar de estudiar mucho, sus primeros papeles en el cine los consiguió no por su talento, si no por sus atributos físicos.

3- Fue la primera mujer en aparecer desnuda en la revista “Playboy”. Las fotos fueron hechas para un calendario, y solo cobró 50 dólares, unos años más tarde Hugh Hefner las compró en 500 dólares, y fue gracias a ella que la revista se hizo popular.

4- Jerry Lewis y Albert Einstein figuraban en una lista que hizo de los hombres más guapos del mundo.

5- Marylin era tartamuda, utilizaba una voz entre cortada para disimular su problema.

6- Amaba tanto a los animales que una vez intentó meter una vaca en su casa para protegerla de la lluvia.

7- El vestido que utilizó para cantar “Feliz Cumpleaños “a Kennedy ha sido subastado 2 veces, la última el pasado jueves 17 de noviembre por casi 5 millones de dólares.

8- Tras sufrir 2 abortos involuntarios, Monroe quedó estéril.

9- Fue violada en varias ocasiones cuando era muy pequeña.

10- Pasó la mayor parte de su niñez en orfanatos, debido a los desórdenes mentales de su madre.

11- Tenía tan sólo 16 años cuando se casó por primera vez.

12- No conoció a su padre.

13- Asistía a consultas con un psiquiatra y tomaba antidepresivos.

14- Protagonizó 26 películas.

15- Tenía un diario en el que escribió cosas confidenciales de la presidencia.