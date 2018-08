Banda de rock ¨Aerosmith¨ anuncia 18 presentaciones para el 2019 La agrupación ganadora de premios Grammy, que debutó en 1973 con un álbum homónimo, tiene éxitos que incluyen"I Don't Want to Miss a Thing", ''Janie's Got a Gun" y "Walk This Way"

Banda de rock ¨Aerosmith¨. Foto: Cortesía