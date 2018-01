Banda de rock U2 añade conciertos a gira "Experience+Innocence"

La banda de música irlandesa U2 hizo hoy pública una lista de nuevos destinos para su última gira, "Experience+Innocence", entre los que se incluyen fechas de conciertos en Madrid, Lisboa, Dublín y Belfast, entre otras.

Los irlandeses, que anunciaron el tour de su nuevo álbum "Songs of Experience" el pasado 16 de enero a través de sus redes sociales, confirmaron hoy la extensión de las fechas y del número de espectáculos, generando expectativa entre los seguidores de que puedan quedar más ocasiones de asistir a alguna de sus actuaciones.

La gira comenzará en Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos) el próximo 2 de mayo y recorrerá Estados Unidos antes de aterrizar en Berlín el 31 de agosto y continuar con espectáculos por toda Europa.

La noticia, publicada hoy en la web del grupo, se dio a conocer tras el triunfo de la actuación de los artistas en Nueva York durante la gala de los Grammy, que tuvo lugar anoche, donde interpretaron uno de sus últimos sencillos "Get Out Of Your Own Way".

La representación valió a los de U2 vítores tanto en la gala como en redes sociales, particularmente tras la intervención del cantante Bono, quien clamó: "bienaventurados los países que son una pocilga, pues ellos han hecho posible el sueño americano".

Con este comentario, el cantante hizo referencia al adjetivo presuntamente utilizado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sobre los países de los que proceden algunos inmigrantes. EFE

