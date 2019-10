Banda Soda Stereo regresará a los escenarios

Los integrantes de Soda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, anunciaron su regreso a los escenarios con una gira por Latinoamérica que contará con vocalistas invitados como Chris Martin y Juanes, quienes sustituirán a Gustavo Cerati, el carismático cantante de la banda fallecido en 2014.

Para el nuevo tour, que se llamará "Gracias totales Soda Stereo", se han confirmado cuatro fechas en cuatro ciudades de Latinoamérica: Bogotá (29 de febrero de 2020), Santiago de Chile (7 de marzo), Ciudad de México (12 de marzo) y Buenos Aires (21 de marzo). No se descarta extender el tour a otros países.

El nuevo recorridor busca no solo revisitar la obra de la banda, sino homenajear a Cerati junto a los fans. "No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, solo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones; destaca el comunicado.