Banda U2 anuncia concierto adicional en Sao Paulo tras agotar entradas

La banda irlandesa U2 ofrecerá un segundo concierto del "Joshua Tree Tour 2017" en ciudad brasileña de Sao Paulo tras agotar en menos de dos horas las entradas para la presentación que tiene prevista el 19 de octubre próximo, informaron hoy los organizadores de la gira en Brasil.

La segunda presentación será realizada el 21 de octubre también en el estadio Morumbí de Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña y la única del país que el grupo incluyó en su gira de este año, informó en un comunicado la empresa brasileña Tickets For Fun.

Así como el primer concierto en Sao Paulo de la banda liderada por Bono, la segunda presentación en Brasil también tendrá como telonero a Noel Gallagher y su grupo High Flying Birds.

La gira "Joshua Tree Tour" 2017 comenzó el 12 de mayo en Vancouver (Canadá) y en Latinoamérica se presentará además en Bogotá, Buenos Aires, México y Santiago.

La edición del trigésimo aniversario de "The Joshua Tree" fue lanzada el 2 de junio y además de los 11 temas originales incluye la grabación en vivo del concierto "The Joshua Tree-Tour 1987" en el Madison Square Garden.

En su gira U2 interpreta todas las canciones del álbum, entre las cuales algunas célebres como "Where the streets have no name", "I still haven't found what I'm looking for", "With or without you" y "One tree hill".

"The Joshua Tree" salió al mercado el 9 de marzo de 1987 y se convirtió en el primer número uno en ventas para el grupo en Estados Unidos, además de liderar las listas de éxitos a nivel internacional, para terminar vendiendo más de 25 millones de copias. EFE

caracol.com.co