Britney Spears revela datos de su saludable régimen alimenticio

La cantante Britney Spears de 37 años, no se ha limitado a presumir una vez más en las redes sociales del estilo de vida tan activo que ha venido siguiendo desde que, hace casi tres años, comenzara su bonito noviazgo con el entrenador personal Sam Asghari.

De hecho, en su última publicación de Instagram, la princesa del pop ha querido sincerarse sobre todos los contratiempos físicos que le aquejan desde hace una temporada y, al mismo tiempo, del exhaustivo y saludable régimen alimenticio que ha abrazado para poder contener sus efectos.

"Tengo la vista cansada, estrés, asma y jaquecas recurrentes, pero este menú me ha ayudado muchísimo a lidiar con todos esos problemas... Y también con el control de mi peso", ha desvelado la artista estadounidense junto a un cuadro de los alimentos que ingiere para combatir tales dolencias.

De forma más concreta, la intérprete recurre a las manzanas, los pepinos, el jengibre y el apio para solventar sus dolores de cabeza, mientras que opta por plátanos, fresas y peras para intentar prevenir o suavizar aquellos momentos de mayor ansiedad.

En lo que al tratamiento del asma se refiere, Britney consume regularmente espinacas, zanahorias, manzanas, ajo y limón. Por otra parte, dos de los productos ya mencionados, las zanahorias y el apio, ayudan a la intérprete a insuflar energía adicional a sus fatigados ojos.

"Ya he perdido las cuatro libras que me había marcado, pero ahora todas estas frutas y vegetales se han convertido en una parte fija de mi dieta y me ayudarán a mantenerlo bajo control", ha añadido en la misma publicación de Instagram.

