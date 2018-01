Calle Arriba de Las Tablas mantiene firme su decisión de no participar del carnaval 2019

La Tuna de Calle Arriba de Las Tablas mantiene en firme su advertencia de no participar del carnaval 2019 si las autoridades tableñas no logran una solución sobre la división de la Tuna contraria (Calle Abajo) que ha provocado que en los últimos años salgan tres delegaciones al Parque Porras.

Ana Victoria Castillo de Bello, soberana 2018 de la Calle Arriba de Las Tablas, expresó recientemente que "es muy desagradable que no se pueda continuar la tradición de dos tunas, dos reinas".

"No se va a dar paso atrás... si no se soluciona este problema, Calle Arriba no va a salir en el próximo carnaval [2019]", recalcó Castillo de Bello, al anotar que se trata de una decisión adoptada por la Junta Directiva de la calle Bolívar.

65 años de tradición

La Calle Arriba de Las Tablas cumple este 2018, sus 65 años de fundación como tuna de uno de los carnavales más concurridos del país.

Para celebrarlo, la familia de la "reina platino" y los propios directivos han pensado lanzar un nuevo himno, que será empleado en momentos en que la tuna termine su recorrido en el icónico Parque Porras.

Familiares de S.M. Ana Victoria Castillo de Bello, resaltaron que lo que se busca es crear una nueva tradición en la Calle Arriba de Las Tablas.

El nuevo himno será parte del repertorio que será estrenado este domingo 28 de enero, en la tradicional práctica de tonadas, que este año tendrá lugar en la residencia de la Familia González- Velásquez en el sector de Cáceres, distrito de Arraiján.

Castillo de Bello, soberana 2018 para la Calle Arriba de Las Tablas, dijo estar "más que preparada", para lo que será el próximo carnaval.

"He disfrutado toda mi preparación", reconoció la futura soberana a pocos días de su esperada coronación.

Una reina con raíces chorrilleras

Castillo de Bello, una joven carismática, dice sentirse orgullosa de sus orígenes. En medio de un conversación amena, la beldad reveló que parte de su infancia la vivió en el populoso Barrio de El Chorrillo.

De hecho, la familia de la soberana número 65, ha organizado para este sábado desde las 4:00 p.m. una tuna por las calles del barrio que la vió crecer. Según nos contaron, el abuelo de la futura reina se radicó en El Chorrillo hace algunos años y allí instaló algunas abarroterías.