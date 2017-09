Cantante Británico Sting sigue pasos de Yo-Yo Ma y Perlman con la Orquesta de Florida

El cantante británico Sting será este año la estrella de la gala anual de la Orquesta de Florida (EE.UU.), un evento en el que ha estado precedido de dos reconocidos intérpretes de música clásica, el cellista Yo-Yo Ma y el violinista Itzhak Perlman.

La Orquesta de Florida, con sede en Tampa en el suroeste del estado, anunció en un comunicado que el exlíder del popular grupo británico The Police es el escogido para la gala del 9 de diciembre de 2017, con la que la orquesta celebrará 50 años de estos eventos organizados para recaudar fondos.

Sting no es solo una estrella del rock. Es un artista integral y profundo que está constantemente revisando el mundo a su alrededor", dijo en un comunicado Michael Francis, director musical de la orquesta y británico como el cantante.

Francis será quien dirija a la orquesta en el concierto de Sting, que estará también acompañado en el escenario de tres músicos de su banda e interpretará éxitos como "Roxanne", "Every Breath You Take" o "Englishman in New York".

Todas las canciones del concierto será arregladas para orquesta por Rob Mathes, que ha trabajado para Bruce Springsteen, Renée Fleming, Jay-Z, Eric Clapton y Luciano Pavarotti, entre otros artistas.

Sting, cuyo verdadero nombre es Gordon Matthew Thomas Sumner, fundó The Police en 1977 y ha tenido igual o incluso más popularidad como solista, una carrera que inició en 1985 con el álbum de jazz "The Dream of the Blue Turtles".

Comprometido con la causa del medioambiente y la defensa de los derechos humanos, Sting es una suma de todo lo que es la Orquesta de Florida, que busca estar cada vez más conectada con la comunidad de la bahía de Tampa. EFE

