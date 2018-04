Cantante Ed Sheeran busca desestimar una demanda de plagio en su contra

El cantante Ed Sheeran no ha tardado en recurrir a sus abogados para batallar en los tribunales la demanda de plagio que presentó recientemente contra él un dúo de músicos australianos, los cuales le acusan de haber sustraído varios acordes y letras de uno de sus temas para crear su éxito ‘The Rest Of Our Life’.

Según los documentos legales que han presentado los letrados del intérprete inglés, su canción es una “composición independiente y original” a cargo de los compositores Tim y Faith Hill, además del propio Sheeran, por lo que no estará dispuesto a satisfacer la petición de los demandantes, que le reclamaban una indemnización de cinco millones de dólares además de un porcentaje de las ganancias cosechadas por el citado tema.

