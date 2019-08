Cardi B cancela concierto por amenaza de seguridad

La rapera estadounidense Cardi B canceló un concierto en Indianapolis EE.UU recientemente debido a preocupaciones por una "amenaza de seguridad", dijo la propia estrella en las redes sociales.

La policía de Indianapolis confirmó la cancelación, citando una amenaza no verificada a la artista. No hay una amenaza inmediata a la seguridad pública, no es un incidente activo. Sigue la investigación, dijo la policía en su cuenta de Twitter.

Querido pueblo de Indiana, lo siento mucho, tuiteó la artista de 26 años. Desafortunadamente hubo una amenaza de seguridad que está siendo investigada en este momento; mi seguridad y la seguridad de ustedes está primero.

En Instagram dijo: lo siento mucho chicos, nunca enfrenté una situación como esta antes y no voy a tomar ningún riesgo, los quiero.

Algunos fans tuitearon enojados que el concierto fue cancelado apenas minutos antes de su comienzo, pero otros expresaron su apoyo a Cardy B por preocuparse por nuestra seguridad. AFP