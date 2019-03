Cardi B participará en próxima película de Jennifer López

La reconocida rapera Cardi B se está preparando para debutar en la gran pantalla con una compañía inmejorable y haciendo lo que mejor sabe.

La joven artista contará con un papel en la próxima película de Jennifer Lopez, 'Hustlers', para dar vida a una de las compañeras strippers de la diva del Bronx, lo que le permitirá de paso rendir homenaje a la época en que ella misma se ganaba la vida bailando en clubes nocturnos antes de dar el salto a la música.

En el caso de Cardi, ella ya sabe al menos que podrá estar a la altura del talento como bailarina de JLo, que lleva meses practicando sus movimientos de cadera y los giros en la barra de striptease. Queda por ver si Lili Reinhart, Keke Palmer, Julia Stiles o Constance Wu, que completan el resto del reparto, serán capaces de seguirles el ritmo.

El argumento de la película, ambientada a finales de la primera década del 2000 tras la gran crisis económica, se basa en un artículo de The New York Magazine titulado 'Hustlers at Scores' sobre un grupo de bailarinas eróticas de Nueva Yorkque elaboraban un plan para robar miles de dólares a sus acaudalados clientes de Wall Street.

La participación de Cardi B podría contribuir a aumentar el realismo de la historia y hacerlo además desde una perspectiva que se aleje de los estereotipos negativos asociados a esa profesión en vista de que ella siempre la ha defendido.

los40.com.co